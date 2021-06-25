Экс-главреда NEXTA Протасевича и его девушку перевели под домашний арест

Бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Информацию подтвердил отец мужчины. По его словам, молодые люди все еще находятся "под полным контролем властей" Беларуси, "обвинения с них никто не снял" и, возможно, его сын "втянут в какую-то политическую игру".

Сообщается, что Протасевича и Сапегу поселили в разных съемных квартирах в Минске. Задержание пары 23 мая вызвало международный скандал. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования.

На Западе случившееся назвали "актом государственного терроризма", и на днях в ЕС утвердили антибелорусские меры - индивидуальные, против людей из окружения президента Лукашенко, и секторальные. Сам Лукашенко сравнил санкции с вторжением гитлеровской армии в СССР в июне 1941 года и пообещал ответить.

Россия подтвердила готовность оказать Беларусь финансовую помощь.