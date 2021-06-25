20 393 новых случаев заражения COVID в РФ и новый максимум смертей в Москве зафиксированы за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ выросло за сутки на 20 393. Только в Москве их 7916. В столице зарегистрирован новый максимум смертельных исходов - 98 (по России 601). Всего с начала пандемии в городе заразились COVID-19 1 323 757 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 июня для целого ряда групп граждан вакцинация от коронавируса в Москве стала обязательной (примеру последовали еще несколько регионов РФ). Речь идет о примерно 60% работников сфер торговли, развлечений, образования, транспорта, здравоохранения. Несмотря на это, по заявлению столичных властей, на 22 июня число получивших хотя бы первую дозу вакцины составило лишь чуть более 2 млн человек. Появляются сообщения о дискриминации тех, кто отказывается от участия в прививочной кампании.

В то же время, в Кремле заявляют, что информация о принудительности вакцинации не соответствует реальности. "Это добровольность, потому что вы можете поменять работу", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Москве ужесточаются ограничительные меры. Так, с 28 июня без специального QR-кода для привитых, переболевших коронавирусом и прошедших ПЦР-тест граждане не смогут посещать кафе или ресторан. Его можно уже получить на портале mos.ru.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 5 409 088 случаев заражения.