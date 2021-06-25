Сохранить биоразнообразие реки По

После официального утверждения исполнительной комиссией ЕС 191,5 млрд евро средств на восстановление после пандемии для Италии, страна официально стала крупнейшим бенефициаром финансирования. Почти 40% плана будет способствовать достижению климатических целей.

357 млн евро будет потрачено на экологическую ренатурацию реки По, что является одним из основных проектов, которые будут включены в усилия ЕС по восстановлению. Это 1500 гектаров водно-болотных угодий и 340 гектаров леса и будет способствовать увеличению биоразнообразия на территории, находящейся под охраной ЮНЕСКО.

Путешествуя по Северной Италии, мы приехали в Эмилию-Романью, чтобы посмотреть, как реконструируется этот участок реки По. Финансирование, запрошенное у Международного валютного фонда и Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, будет поступать в течении нескольких лет, чтобы в соответствии с европейской стратегией сохранить биоразнообразие, имеющее решающее значение не только для экономики одного из наиболее промышленно развитых регионов Италии, но и для экосистемы.

Андреа Агапито Людовичи, руководитель проекта WWF-Italy’s Water:

"Климатический кризис обострил резкие перепады между периодами дождя как летом, так и зимой. Это увеличило проблемы реки По. Восстанавливая речной сток, мы как бы создаем огромную губку, которая может удерживать воду в периоды дождя, а затем постепенно выпускать ее в течение остальной части года. Таким образом можно исправить гидрогеологический цикл и снизить риски, связанные с изменением климата".

Основные цели мероприятия по ренатурации включают уменьшение числа навигационных панелей, чтобы освободить больше места для свободного течения реки.

Джорджия Орланди Orlandi, Еuronews

"В настоящее время мы пересекаем главный участок По, на который распространяется план ренатурации. Он направлен в основном на устранение навигационных барьеров из песка, чтобы вода могла течь там, где не текла более 30 лет".

Меуччио Берселли из районного речного управления объясняет, как это всё происходит:

"Мы собираемся в некоторых местах срезать растительность и удалить участки земли, которые позволят главному течению реки подключаться к этой территории несколько раз в год. Таким образом, конкретные области, которые мы уже определили, будут заполнены водой с целью улучшения биоразнообразия".

Местные сообщества, живущие и работающие в регионах, пересекаемых течением, тоже выиграют. Бизнес Дженнифер Бакки - от туризма до предоставления лодочных услуг - связан с рекой По.

"Мы надеемся, что число посетителей удвоится и достигнет 1600-2000 в год, - говорит Дженнифер. - Для такого маленького городка, как наш, это очень много значит, и потенциально у нас может быть клиентура, составляющая около половины живущего здесь населения. Значит, расширится и наш ассортимент предложений. Чем больше людей придёт, тем больше мы будем расширять наши услуги. Мы рассчитываем удвоить выручку от нашего бизнеса".

Но для реализации проекта потребуется время. Он будет завершен не раньше 2026 года, когда будут окончательно распределены средства из фонда восстановления ЕС в соответствии с ранее согласованными потребностями Италии, пострадавшей от коронавирусного кризиса.