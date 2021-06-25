Гибралтар: "да" либерализации абортов

Гибралтар подавляющим большинством голосов высказался за смягчение закона об абортах, одного из самых жестких в Европе."Да" переменам сказали 62% избирателей. Вопрос обсуждался на референдуме, отложенном на год из-за пандемии. Явка на участки превысила 52%.

Изобель Эллюль, руководитель кампании "Да", поздравила своих сторонников: "Сегодня Гибралтар проголосовал "за"! Мы сказали "да" правам человека, "да" - всем женщинам и девочкам, "да" - доверенным врачам и медицинским работникам".

По закону на этой британской территории аборт разрешён только в случае угрозы жизни матери, иначе он карается тюрьмой. В 2019 году парламент предложил расширить показания к прерыванию беременности. Католические лидеры Гибралтара говорят, что поправки де-факто позволят делать аборт всем желающим.