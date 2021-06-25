Нападение с ножом в Вюрцбурге: есть жертвы и пострадавшие

В немецком Вюрцбурге, в Баварии вооружённый ножом мужчина напал на прохожих. Погибли три человека. Ещё несколько - получили ранения.

Сигнал о ЧП на центральной площади города Барбароссаплац поступил в экстренные службы около 17.00. Приехавшая на место происшествия полиция применила огнестрельное оружие. Сообщается, что нападавший был ранен в ногу и нейтрализован.

До приезда стражей порядка обезвредить его пытались очевидцы.

"Мы увидели мужчину с большим ножом в руках, он нападал на людей. Многие прохожие швыряли в него стулья, зонтики, мобильные телефоны. Но это не сработало", - рассказывает девушка, находившаяся в тот момент неподалёку.

Установлено, что нападавший - 24-летний местный житель, выходец и Сомали. Его мотивы пока неизвестны.

В полиции сообщили: мужчина, вероятнее всего, действовал в одиночку, угрозы населению в настоящий момент нет.

Вюрцбург - крупный город, расположенный на берегу реки Майн, на юге страны, в 120 километрах от Франкфурта. Его население - около 130 тысяч человек.