Обрушение здания во Флориде: число пропавших без вести выросло до 159

Число пропавших без вести после частичного обрушения 12-этажного здания 1981 года постройки в округе Майами-Дейд, штат Флорида, выросло до 159, сообщают местные власти. В то же время, эта цифра может еще поменяться - сколько действительно людей находилось в доме подсчитать невозможно, многие из квартир сдавались, в том числе как сезонное жилье.

Среди тех, о чьей судьбе ничего неизвестно, выходцы из Израиля, Парагвая (в том числе сестра Первой леди этой страны), Венесуэлы, Аргентины. Сообщается, что район популярен и среди иммигрантов из России.

Пока официально подтверждена информация о четырех погибших.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы около 130 профессионалов. Ожидается подкрепление из Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Президент США Джо Байден ранее одобрил введение режима ЧП во Флориде.

Около сотни жителей удалось спасти. 35 - вызволили непосредственно из-под завалов. Среди них - десятилетний мальчик.

Пока причина произошедшего не называется. Глава муниципалитета Сарфсайд Чарльз Баркетт заявил, что здание буквально "расплющилось". А мэр округа Даниэлла Левин Кава отметила, что доказательств того, что обрушение стало результатом преступных действий, нет. По ее словам, спасатели работают на месте в условиях "высочайшего риска" для собственной жизни.

Родственники жильцов дома съезжаются в расположенный неподалеку центр. У них берут образцы для анализа ДНК для идентификации погибших.