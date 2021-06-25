Плей-офф Евро-2020: Италия против Австрии

Плей-офф Чемпионата Европы по футболу стартует 26 июня. В центральном матче дня Италия сразится с Австрией.

Шансы подопечных Роберто Манчини на победу выглядят предпочтительнее. "Скуадра Адзурра" завершила групповой этап на верхней строчке таблицы и повторила национальный рекорд - 30 матчей без поражений. Что позволило итальянцам взлететь в ранг фаворитов турнира.

Джованни Ди Лоренцо, защитник сборной Италии: "Теперь начинается самое интересное - матчи на вылет. Есть нужный уровень напряжения, концентрации, чтобы противостоять в этой игре. Мы активно готовимся, атмосфера на тренировках, на базе Коверчано царит отличная".

Австрия впервые в истории вышла в плей-офф Евро и, по мнению аналитиков, способна дать бой сопернику. Правда, за последние 90 лет Das Team ни разу не выигрывала у итальянцев на крупных турнирах. Сможет ли команда Франко Фоды снять футбольное проклятие - станет известно в субботу. Матч пройдёт на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22.00 по Москве.

Все восемь сильнейших команд европейского первенства определятся в серии матчей с 26 по 29 июня.

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