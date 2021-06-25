Саммит ЕС: Россия и ЛГБТ

Страны Евросоюза, граничащие с Россией, отвергли франко-германский план возобновления официальных встреч с президентом России Владимиром Путиным, причём один из лидеров сравнил этот шаг с попыткой "отговорить медведя от воровства мёда".

В заявлении, сделанном ранним утром в пятницу после длинных переговоров первого дня саммита ЕС, его участники заявили только, что они ``"изучат форматы и условия диалога с Россией '. Ни о каких встречах на высшем уровне или планах саммита с участием Путиным не упоминалось.

"Сегодня не удалось договориться о том, что мы должны немедленно встретиться на высшем уровне. Но для меня важно, чтобы формат диалога сохранялся, и мы над ним работали. Лично мне хотелось бы видеть здесь более смелый шаг. Но это тоже хорошо, и мы продолжим над этим работать", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Евросоюз глубоко разделен в подходах к Москве : Россия - крупнейший поставщик газа в Европу и играет ключевую роль в ряде международных конфликтов и проблем, связанных со стратегическими интересами ЕС. Блокировали инициативу возобновления официальных встреч балтийские страны и Польша.

"Встреч на уровне лидеров Европейского союза с Россией не будет. Мы видим, что ситуация в наших отношениях с Москвой ухудшается, и мы видим новые агрессивные формы поведения России. Так что это причина, по которой мы не можем торговать интересами наших товарищей по Восточному партнерству", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа. На пятницу намечен ещё один раунд обсуждений.

Первый день саммита Ес был отмечен и очередным противостоянием с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за введённого им в своей стране нового закона, запрещающего знакомить детей с проблемами ЛГБТ-сообщества. Эта мера широко критиковалась во всем регионе и вызвала возмущение правозащитных групп. Большинство участников саммита настаивали на недопустимости дискриминации в блоке из 27 стран и заявили Орбану, что новый венгерский закон противоречит фундаментальным еворопейским ценностям.