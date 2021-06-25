Европейцы рвутся в космос

Более 22 тысяч европейцев горят желанием "оставить на пыльных тропинках далёких планет свои следы" - ровно столько кандидатов подали заявки на 4-6 мест в рамках новой компании по набору астронавтов в Европейское космическое агентство (ESA). 24% из них составили женщины против 15% во время последнего набора в 2008 году.

"Я думаю, мы стали свидетелями исторического явления: более 22 тысяч кандидатов - это довольно много. Мы все были удивлены, когда узнали об этом. Это намного больше, чем мы ожидали. Для меня лично это стремление стать асторонавтом - свидетельство пробуждения большого энтузиазма и интереса к космосу по всей Европе", - сказал генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

Заявки в Европейское космическое агентство пришли из всех 25 стран-членов и ассоциированных членов, но большинство традиционно пришлось на таких тяжеловесов, как Великобритания, Германия, Италия и Франция. На этот раз специальный отбор был объявлен и среди людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы сделать первую в своем роде попытку определить, какие приспособления потребуются космическим станциям для их размещения.