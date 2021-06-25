Торнадо в Чехии

По меньшей мере три человека погибли и около трехсот пострадали во время торнадо, обрушившегося на несколько населенных пунктов в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии.

Сообщается, что 32 тысячи семей остались без электричества. В больнице города Годонин, рядом с которым стихия частично разрушила семь деревень, в течение нескольких часов оказали медицинскую помощью 200 раненым, в том числе детям.

Спасатели сообщают о сотнях пожаров, разрушенных домах и дорогах. На помощь Южноморавскому краю пришли специалисты из Австрии и Словакии.

На вечер четверга синоптики призывали местных жителей оставаться дома, не исключая новых торнадо. Вихрь в Южноморавском крае возник на фоне грозы и был усилен градом.

Власти объявили о выделении значительных сумм на восстановление. С сегодняшнего дня пострадавшие могут получить первую финансовую помощь наличными.