Испания отменяет масочный режим

Британским туристам расширяют список отпускных направлений: министерство транспорта включило в перечень "зеленых", то есть ковид-безопасных государств и регионов Мальту, Мадейру, Балеарские острова, несколько заморских территорий самой Великобритании и Карибы.

С 30 июня там смогут свободно принимать гостей из Соединенного королевства. Испания заявляет, что отпуск они проведут с отрытыми лицами.

"С субботы 26 июня маски на улице перестанут быть обязательными. Людям разрешат находиться без них на открытых пространствах, где можно поддерживать безопасное расстояние в 1,5 метра", - объявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

В соседней Португалии дела обстоят не так радужно: через 2 месяца после смягчения режима изоляции в стране вновь регистрируют всплеск заражений, на этот раз преимущественно дельта-штаммом вируса. В там зарегистрировали 1556 новых случаев - самый высокий показатель с 20 февраля, причем более тысячи заболевших - в Лиссабоне.

Пресс-секретарь португальского правительства Мариана Виейра да Силва сообщила: "Португалия на данный момент находится в красной зоне, у нас нет условий для продолжения отмены локдауна. как мы планировали".

Стремительно растет и число зараженных коронавирусом в России: в четверг власти сообщили о 20 с лишним тысячах новых случаев и о 568 смертях. Оба показателя - самые высокие с конца января.

На пике волны принимаются меры для ускорения вакцинации. По состоянию на среду, чуть более 20 миллионов россиян, или 14% населения, получили одну дозу вакцины, полностью привиты 11% жителей страны.