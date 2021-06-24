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мир

ЕС ввел экономические секторальные санкции против Беларуси

 Мария Горковская
Новые санкции ЕС против Минска
Новые санкции ЕС против Минска   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Европейский Союз ввел экономические секторальные санкции против Беларуси. Меры, озвученные Советом ЕС, включают ограничения на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд. Речь идет о ключевых сферах экономики, составляющие основу экспорта Беларуси.

Кроме того, Минск подпадает и под новые финансовые ограничения. Среди прочего, Европейский инвестиционный банк останавливает финансирование всех касающихся Беларуси программ. Запрещается страхование правительства и государственных органов страны. Страны ЕС ограничат участие в республике многосторонних банков развития.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции "сильно ударят по экономике Беларуси", Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, - что сферы, на которые направлены санкции, "имеют особое значение для доходов режима".

Три дня назад Брюссель объявил и о санкциях в отношении 86 компаний и физических лиц в связи с "нарушениями прав человека", "давлением на оппозицию", а также из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Это уже четвертый пакет европейских санкций в следствии фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и репрессий в отношении участников манифестаций, которые прокатились по стране после объявления их победителем Александра Лукашенко. Сам президент заявляет, что Запад лишь пытается "раскачать ситуацию в стране".

Ранее "Белорусская калийная компания" отметила, что введение санкций в отношении калийных удобрений приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых цен на продовольствие. Предприятие выпускает каждую шестую тонну калийных удобрений в мире и обеспечивает около 25% потребностей ЕС.

По данным ЕС, в прошлом году Беларусь экспортировала в ЕС, который является ее вторым по величине торговым партнером после России, товаров на сумму около 4 млрд евро, а импортировала - чуть более 6 млрд. евро.