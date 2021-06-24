Дельта-штамм атакует, ЕС вакцинируется

К концу августа дельта-штамм коронавируса станет в ЕС доминантным, отвечая за 90% всех заражений. Об этом предупреждают санитарные ведомства. Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон призвала активизировать вакцинацию.

"Высока вероятность широкого распространения дельта-штамма нынешним летом, особенно среди непривитой молодежи", - отметила она.

Португалия ускорила кампанию еще до призыва ЕС - в Лиссабоне наблюдается рост заболеваемости. Город закрывают на выходные, а на университетском стадионе вновь заработал центр вакцинации. Организацию процесса там поручили военным. Страна, зависимая от туризма, пытается спасти летний сезон.

Президент страны Марселу Ребелу де Соуза отметил важность предпринимаемых усилий. "Мы здесь, чтобы привлечь внимание к этой приоритетной проблеме. Португальцы вступили в гонку со временем, и нам нужна помощь военных", - заявил он в ходе визита в центр вакцинации.

Власти Германии призывают соседей по ЕС последователь их примеру и отправлять на карантин прибывающих из Великобритании, страны с высоким процентом дельта-штамма.

Заявление идет вразрез с планам представителей индустрии путешествий: они, напротив, требуют ослабить ограничения на сезон отпусков. В Европе немало голосов звучит в поддержку полной свободы передвижения тем, кто прошел вакциинацию.