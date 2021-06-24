В Майами ищут выживших под завалами обрушившейся многоэтажки

В американском штате Флорида, недалеко от Майами обрушился многоквартирный жилой дом. ЧП произошло около 2 часов ночи по местному времени в прибрежном городе Сафсайде. Рухнули несколько секций 12-этажного здания.

Под завалами находятся люди. Их точное число неизвестно. СМИ сообщают о гибели одного человека.

Причины обрушения еще предстоит установить. Жилой комплекс под названием Champlain Towers был построен 40 лет назад. Он расположен на берегу океана, на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню. Прямо напротив - популярные у туристов пляжи Майами-бич.

Власти объявили пятый уровень ЧС. Обычно это происходит при очень большом числе жертв и пострадавших.

Спасательные и медслужбы, полиция, пожарные и свыше 80 единиц техники работают на месте происшествия.

"На фасаде с противоположной стороны - балконы, дальше - квартиры, в которых, как правило, в этом месте находится гостиная и еще одна из спален с окнами с видом на океан. Это было похоже на землетрясение. То есть дом рухнул в один момент. Это невероятно", - говорит очевидец.

В здании располагалось свыше ста, в том числе съёмных, квартир. Есть надежда на то, что большинство пустовали, так как пик турсезона в Майами уже пройдён.