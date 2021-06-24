"Мария из Буэнос-Айреса" в Лионе

На фестивале «Ночи Фурвьера», который каждый год проходит во французском Лионе, представлена опера-танго «Мария из Буэнос-Айреса» аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Это история проклятия и искупления, странствий и освобождения, вызова, брошенного смерти и гимна любви. В представлении принимают акробаты труппы Circa и музыканты Национального оркестра Оверни под управлением Роберто Фореса Весеса, который делится своим мнением:

– Мария, на мой взгляд, олицетворяет душу аргентинцев, саму суть танго. Она олицетворяет город Буэнос-Айрес и то, как он, переживая кризисы, практически умирает, а затем возрождается. И всё это построено на силе воли, которая основана на любви к танго.

Партию Марии исполняет меццо-сопрано Валлис Джунта, ирландско-канадская оперная певица. В роли таинственного персонажа, который проникает в бессознательное Марии – мексиканский баритон Луис Алехандро Ороско:

– В Аргентине и во многих странах Латинской Америки – в Колумбии, даже в Уругвае и Чили танго – это целая культура. Это не просто танец, а образ жизни. Это поэзия, культура, музыка и своего рода язык. Это из тех вещей, которые делают аргентинца аргентинцем, жителем Буэнос-Айреса. В Буэнос-Айресе это есть в каждом.

Абрил Диас, артистка балета Лионской оперы, выступает в роли одной из многочисленных граней личности Марии:

– Нам сразу сказали, что в этом спектакле запрещено танцевать танго. И это было очень сложно, ведь очевидно, что под такую музыку хочется танцевать танго.

Спектакль можно будет увидеть с 24-го по 26-е июня на фестивале «Ночи Фурвьера» в Лионе.