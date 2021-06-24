Антониу Гутерриш просит ЕС помочь с вакцинацией

Для борьбы с пандемией и новыми штаммами коронавируса необходимо сформировать коллективный иммунитет на общемировом уровне. Помочь с этим генеральный секретарь ООН попросил Евросоюз.

Выступая в Европарламенте, Антониу Гутерриш призвал страны и институты сообщества принять участие в разработке "глобального плана всеобщей вакцинации" и делиться технологиями производства препаратов.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"Неравенство в распределении вакцин - это важнейшая моральная проверка для всех нас сегодня. Но ещё - это вопрос эффективности. Поскольку вирус имеет тенденцию к мутации, никто не будет в безопасности, пока не будут привиты все. Увы, в решении этого вопроса мир не на высоте. Мы сталкиваемся с угрозой разобщённости, потери целого десятилетия в развитии".

Никто не будет в безопасности, пока не будут привиты все. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

"Мы должны помогать уязвимым людям, в том числе - живущим в ЕС. Права беженцев защищает международное законодательство, вне зависимости от того, откуда они прибыли. Как европеец, как бывший глава правительства, я знаю, что беженцы - не угроза, а ценный вклад в развитие нашего континента".

Он отметил, что из-за пандемии за чертой бедности оказались сотни миллионов человек и высказался за введение налога на богатство. Гутерриш призвал ЕС заняться вопросами кибербезопасности и вернуть виртуальное пространство на службу общественному благу. Также генсек ООН затронул тему борьбы с изменением климата, сказав, что нулевые вредные выбросы должны стать нормой для всех стран, отраслей и предприятий.