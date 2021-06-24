Гибралтар: референдум об абортах

В Гибралтаре в четверг — референдум об абортах. На этой британской территории законы о прерывании беременности в числе самых суровых в Европе. Аборт разрешён только в случае непосредственной угрозы для жизни матери, в противном случае он карается пожизненным заключением.

В 2019 году парламент предложил немного смягчить правила, расширив показания к прерыванию беременности и разрешив его до 12-й недели. Референдум смогли организовать только сейчас из-за пандемии.

Среди противников перемен — верующие и религиозные лидеры: 80% населения Гибралтара считаются католиками. Они заявляют, что некоторые положения законопроекта можно трактовать очень широко, и фактически документ разрешит аборты по требованию.