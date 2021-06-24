Власти Флориды готовятся к худшему

Десятки людей могут оставаться под завалами после частичного обрушения многоэтажного здания в американском штате Флорида. Подтверждена смерть по меньшей мере трех человек, но местные власти опасаются, что число жертв может возрасти. К середине дня полиция пыталась установить местонахождение свыше 90 человек.

В многоэтажном комплексе располагалось 130 квартир, половина из них — в обрушившейся части здания.

"Дом буквально расплющился, он рухнул вниз. И там, где между этажами было расстояние в три метра, осталось менее половины метра. Моё сердце разрывается от боли, всё указывает на то, что поиски выживших не будут такими успешными, как нам хотелось бы", — говорит мэр города Сёрфсайд Чарльз Бёркетт.

Спасти удалось свыше 30 человек, их них около десяти пострадали. В списке пропавших без вести числятся также граждане Венесуэлы, Аргентины и Парагвая, включая членов семьи президента Парагвая. Поисковая операция возобновилась после того, как ее пришлось прервать на некоторое время из-за неблагоприятных погодных условий.

Патрисия собиралась навестить в этом доме своего родственника, но решила остаться у себя. "Утром я узнала о произошедшем и приехала сюда, полиция показала мне фотографии, там настоящая катастрофа", — рассказывает она.

Причины инцидента до сих пор не установлены. На крыше здания, построенного в 1980 году, велись ремонтные работы. Федеральные власти сообщили о готовности направить помощь в штат Флорида.