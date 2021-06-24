МИД РФ выразил послу Британии протест в связи с инцидентом в Черном море

МИД РФ выразил послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт решительный протест в связи с инцидентом в Черном море близ крымского мыса Фиолент.

В российском Министерстве иностранных дел предупреждают Лондон о возможных последствиях повторения провокаций у берегов Крыма и отмечают, что вся ответственность за них будет лежать исключительно на британской стороне.

В заявлении ведомства отмечается, что нарушение границы и провокационные и опасные действия британского эсминца российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: "Те, кто пытается испытать нас на прочность рискуют, сильно рискуют, предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать корабль из "Защитника" —"Дефендера" — в "Агрессора". Думаю, это будет более правильно. Агрессорам будем давать отпор".

"Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают",— отметил Рябков. Он также добавил, что Россия имеет право "бомбить не только по курсу , но и по цели" при нарушении иностранными военными кораблями своих морских границ.

Британский посол, вызванная в МИД, от комментариев отказалась.

В Лондоне настаивают, что действия эсминцы были оправданы. "Использование международных вод было абсолютно правомерным. И, между прочим, важный момент заключается в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Это часть суверенной территории Украины. Для нас совершенно правильно было поддерживать закон и добиваться свободы навигации тем способом, которым мы это сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В инциденте, произошедшем накануне, до сих пор не все ясно. Минобороны РФ сообщает, что эсминец "Дефендер" нарушил границу, зайдя в российские территориальные воды на 3 км у мыса Фиолент в Крыму, и сменил курс лишь после того, как был открыт предупредительный огонь - были выпущены четыре осколочно-фугасные авиабомбы. Ведомство заявило о грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь, в Лондоне опровергают информацию о стрельбе. Минобороны Соединенного Королевства утверждает, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Британская сторона утверждает, что приняла выстрелы за артиллерийские учения.

"Никаких выстрелов по эсминцу "Дефендер" не было. Корабль королевских ВМС совершал мирный проход в украинских территориальных водах. Мы выполняли его в соответствии с международным правом, и российское описание - предсказуемо неточное", - заявил Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

В четверг «Би-би-си» опубликовала видеозапись с эсминца, на которой российские сторожевой корабль и Су-24М предупреждают о готовности открыть огонь, слышны выстрелы. По словам находившегося на борту журналиста Джонатана Била, "Дефендер" намеревался углубиться в 12-мильную зону территориальных вод Крыма, поскольку капитан настаивал на том, что это "единственный безопасный проход" на пути из Одессы в Батуми.

Москва намерена поднять вопрос об инциденте в ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Россия предложила странам НАТО "в индивидуальном или коллективном качестве вступить в переговоры о совершенствовании имеющихся соглашений об избежании или предотвращении опасных инцидентов, в том числе непреднамеренного характера на море, воздухе и в целом в зонах соприкосновения".