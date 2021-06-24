"Свобода теперь — роскошь": в Гонконге закрыли оппозиционную газету

В Гонконге вышел последний номер оппозиционной газеты "Пинго жибао", фактически закрытой властями Китая. Заголовок выпуска, напечатанного миллионным тиражом — "Свобода, когда-то бывшая обыденностью, теперь — роскошь".

Неделю назад в редакции прошли обыски и задержания. Против руководства газеты выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами и создании угрозы национальной безопасности. Активы компании были заморожены, в том числе и зарплатный фонд. На Западе выразили серьёзную обеспокоенность закрытием газеты, называя это "ударом по свободе слова".

Владелец холдинга, которому принадлежит газета, был арестован ещё в конце прошлого года. Китайские власти называют его одним из главных организаторов и спонсоров акций протеста, которые проходили в Гонконге два года назад. Его обвиняют в связях с властями США и призывах к "враждебной политике", ему может грозить пожизненное заключение.