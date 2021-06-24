Бритни просит свободы

Американская поп-звезда Бритни Спирс просит вывести ее из-под опеки, которая длится уже 13 лет.

Об этом исполнительница заявила по видеосвязи участникам судебного заседания в Лос-Анджелесе. Она попросила вернуть ей "собственную жизнь", отметила, что несчастна и лишена личных и финансовых прав.

Опекун Бритни - ее отец Джеймс Спирс. Он взялся за эту роль в 2008, когда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат контролировали финансы певицы, в том многомиллионный трастовый фонд, а также личную жизнь. Сегодня 39-летняя Бритни Спирс говорит, что хотела бы выйти замуж и родить ребенка, но отец-опекун против.

Выступая перед судом, Бритни заявила, что готова судиться с семьей. Сил ей, похоже придает широчайшая общественная поддержка. В соцестях развернута кампания Free Britney.

Поклонники Бритин напоминают, что их любимица начала выступать в 17 лет, быстро стала певицей десятилетия, заработала миллионы и получила престижные нагграды. По их мнению, семья Спирс держит звезду в неволе.