Четвёртый пакет санкций ЕС против Беларуси

В ответ на инцидент с самолётом Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича Евросоюз ввёл секторальные экономические санции против Беларуси.

Официальное заявление опубликовал в четверг Совет ЕС. В нём сказано, что меры были приняты в связи с "насильственным подавлением протестов и серьёзными нарушениями прав человека".

В белоруском МИД осудили решение Брюсселя, назвав его "враждебным актом давления на суверенное государство", "граничащим с объявлением стране экономической войны".

Санкции затрагивают ключевые сферы белорусской экономики. Речь об ограничении торговли калийными удобрениями, нефтью, табачной продукцией и доступа Минска к рынкам капитала ЕС.

Тем временем, в Гомеле начался закрытый судебный процесс над оппозиционером Сергеем Тихановским. Ему вменяют в вину организацию массовых беспорядков. Супругу экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской грозит до 15 лет лишения свободы.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Ведь все понимают, что это не суды, а персональная месть и расправа от того, кто захватил и удерживает власть при помощи насилия".

Четвёртым по счёту пакетом санкций против Минска Брюссель реагирует на подавление протестов после президентских выборов. Большинство западных стран не признали победу Александра Лукашенко и осудили репрессии в отношении оппозиции, журналистов, манифестантов. Под ограничения в общей сложности попали 166 физических лиц, ряд крупных предприятий страны. Кроме того, ЕС закрыл небо для авиакомпаний Беларуси и отказался от полётов над её территорией.