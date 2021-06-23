Несмотря на пандемию, богатые богатеют

В прошлом году, несмотря на пандемию и "коронакризис", число долларовых миллионеров в мире выросло на 5 миллионов человек. Их общее число — боле 56 миллионов богачей — впервые в истории превысило 1% населения планеты. Такие данные приводит швейцарский банк Credit Suisse.

Авторы доклада подчёркивают, что рост их богатства был "полностью оторван" от тех проблем, которые принесла пандемия. На богатых жителей Земли коронакризис оказал краткосрочное воздействие, которое было в целом компенсировано уже к концу прошлого года.

Основными факторами, которые способствовали росту богатств а, стали господдержка экономики, снижение процентных ставок, рост цен на жилье. Больше всего новых миллионеров появилось в США, Австралии, Китае и целом ряде европейских стран.

В других странах девальвация местной валюты привела к противоположным результатам: и падению числа богачей, и общему снижению благосостояния. Так, в России во время пандемии число долларовых миллионеров, по данным швейцарского банка сократилось на 14%, до 269 тысяч человек. Реальные доходы населения упали на 3%. Зато выросло на несколько человек число долларовых миллиардеров, а их общее состояние увеличилось.