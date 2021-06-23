Ватикан против закона о ЛГБТ

Ватикан призвал власти Италии отредактировать находящийся на рассмотрении в парламенте законопроект о недискриминации геев и трансгендеров.

СМИ сообщают о передаче из Ватикана официальной ноты. В ней говорится, что принятие закона Дзана, названного по имени разработчика, Алессандро Дзана, ставит под угрозу гарантированные католикам свободы - в том числе свободу мысли и свободу организации церкви. Ватикану, в частности, не нравится предложение проводить в школах дни борьбы с гомофобией. Святой Престол заявляет, что новая инициатива нарушает Латеранские соглашения, подписанные итальянским правительством и Ватиканом.

Сторонники законопроекта Дзана приветствуют предусмотренное в нем расширение прав ЛГБТ-граждан, а также людей с ограниченными возможностями. За их дискриминацию грозит тюрьма - до 4 лет.