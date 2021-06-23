Шедевр изобразительного искусства и искусственного интеллекта. В амстердамском Рейксмузеуме воссоздали знаменитое произведение Рембрандта "Ночной дозор" в его первоначальном виде.

Полотну, написанному голландским мастером в 1642 году, недоставло полос с четырёх сторон. Спроецировать их на основе копии картины (кисти Геррита Люнденса) удалось IT-специалистам. Но для этого навыкам живописи пришлось обучать компьютер.

Тако Диббитс, директор Рейксмузеума: "Мы применили искусственный интеллект. Мы обучали компьютер тому, с какой палитрой работал Рембрандт, какие цвета использовал. Потому что цветовое решение копии отличалось. Компьютер освоил перспективу, технику художника. Он знает, как Рембрандт структурировал изображение, какими мазками он рисовал".

Групповой портрет Рембрандта, также известный как "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", обрезали в начале XVIII века - картина не входила в дверной проём ратуши, где её хотели повесить.

При воссоздании фрагментов появились три новых персонажа - двое лучников и ребёнок. Искусствоведы говорят, что их наличие меняет перспективу и даже вносит коррективы в сюжет повествования.

Тако Диббитс, директор Рейксмузеума:

"Видя сегодня эту работу в исходном формате, понимаешь, что Рембрандт ещё гениальнее, чем мы думали. Обычно художник помещает главного героя в центр полотна. Но Рембрандт решил создать движение, поместив его поодаль. Эта картина рассказывает историю. Оказывается, капитан (фигура в чёрном) отдаёт приказ своему лейтенанту (фигура в белом) наступать. Этот марш - и есть движение. То есть теперь мы видим динамику".

Картина "Ночной дозор - пусть не совсем в оригинальном, но впервые за 300 лет в исходном виде - доступна посетителям Рейксмузеума в течение ближайших месяцев.