В Москву пришел африканский зной

В Москве и Подмосковье продлен оранжевый уровень погодный опасности, до четверга включительно в столице будет стоять африканский зной: 36-37 градусов при отсутствии осадков.

По данным синоптиков, нынешнее лето бьет вековые рекорды: за историю метеонаблюдений самым жарким был признан июнь 1901 года, теперь - июнь 2021.

Виновник тропической жары - антициклон, перекрывший движение всем воздушным массам; он завис над Европейской территорией России. На пике жары Роспотребнадзор рекомендует сократить продолжительность рабочего дня тем, кто трудится в условиях повышенных температур в помещении или на улице. Ну а медики призывают не забывать о здравом смысле, избегать пребывания на открытом солнце из-за опасного ультрафиолета и пить не меньше двух литров чистой воды.

Дальше будет легче: к выходным метеослужбы обещают кратковременные дожди и небольшое понижение температуры.