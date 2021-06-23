Опрос Euronews: "брексит" глазами европейцев

На волне эйфории и больших ожиданий сторонники "брексика" праздновали начало новой эры в истории Великобритании. Долгий период ожесточённых споров и бесконечных переговоров увенчался выходом из Евросоюза, который, по-мнению многих, был сдерживающим фактором для страны.

Лидеры ЕС предупреждали, что это решение ослабит обе стороны. Но что о нём думают простые европейцы? В партнёрстве с социологами Redfield и Wilton Strategies телеканал Euronews изучил мнение жителей четырёх стран сообщества - Франции, Германии, Италии, Испании.

Спустя пять лет после референдума большинство респондентов считает, что с момента ухода Великобритании из ЕС лучше не стало, но и хуже - тоже. 17 % французов всё же ответили, что "брексит" улучшил положение Союза. Но четверть испанцев говорят, что блок пострадал из-за потери одной из крупнейших экономик мира.

Последствия "брексита" по-прежнему ощутимы по обе стороны Ла-Манша. Это обострило отношения между Брюсселем и Лондоном. Около трети опрошенных во всех четырёх странах полагают, что ЕС хочет наказать Британию за её решение. Хотя несогласных с этим предположением - не многим меньше.

Впрочем, у развода есть своя цена, считают многие. На вопрос должны ли британцы, отдыхающие в ЕС, платить дополнительные налоги на недвижимость, утвердительно ответили 38% немцев. В Испании, где проживает немалое число британских эмигрантов, такого мнения придерживаются 57% опрошенных.

Хотя с момента голосования по "брекситу" прошло пять лет, итоговому соглашению о торговле и сотрудничестве Лондона с Брюсселем нет и полугода. Аналитики считают, что судить о том, как сказалась сделка на отношениях граждан Евросоюза со своими британскими соседями в долгосрочной перспективе пока рано.