Когда исчезнет Венеция

На протяжении тысячелетий люди строили города в прибрежных зонах. Как правило, такие мегаполисы процветали, становились культурными и торговыми центрами. Сейчас десяткам городов мира, включая Джакарту и Венецию, грозит опасность исчезновения из-за повышения уровня воды в Мировом океане. Особенно стремительно процесс будет происходить в Венецианской лагуне. Виной всему, считают ученые, изменение климата. К концу века площадь Святого Марка рискует быть полностью затопленной.

Георг Умгессер, океанограф: "Подъем воды еще на 50 сантиметров для Венеции стал бы критическим, потому что тогда уровень воды поднялся бы уже на 82 сантиметра. Между тем площадь Сан-Марко - это 80 сантиметров над уровнем моря. Это значит, что вода там будет постоянно".

Предупреждение о чрезвычайных ситуациях содержится в неопубликованном отчете Консультативной группы ООН по климату. Вопрос уже не в том произойдут ли затопления прибрежных городов и небольших островов. Вопрос, когда это случится, говорят ученые. При неблагоприятном сценарии к середине века экономический ущерб для 136 мегаполисов из-за подъема уровня моря может превысить три триллиона долларов.