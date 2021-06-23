У США нет лучшего друга чем Германия. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему разделяют разногласия в отношении газопровода "Северный поток -2". Блинкен призвал ФРГ предпринять шаги по снижению рисков, которые, по его словам, представляет проект для Украины и энергетической безопасности Европы.

Германия пообещала внести свой вклад в то, чтобы РФ "не злоупотребляла" этим проектом и не оказывала политическое давление на Украину.

"Мы не всегда согласны друг с другом. Газопровод "Северный поток -2" несет угрозу энергетической безопасности Европы. В Германии на этот проект смотрят иначе, но это значит Германии и США продолжат вместе противостоять любым опасным либо провокационным действиям России, будь то вторжение на территорию Украины, тюремный приговор Алексею Навальному либо распространение дезинофрмации в наших демократиях", — заявил Энтони Блинкен.

В Берлине в среду также состоялась международная конференция, посвященная урегулированию в Ливии. Участники встречи обсуждали вывод иностранных сил и вопросы соблюдения оружейного эмбарго.

"Мы добились прогресса в вопросе наемников и надеемся, что они уйдут в ближайшие дни", — заявила министр иностранных дел в переходном правительстве Ливии Наджла Аль-Мангуш.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас уточнил, что вывод должен осуществляться поэтапно. В МИД РФ заявили, что ситуация в Ливии в целом идет в правильном направлении.

В конце декабря в Ливии состоятся парламентские и президентские выборы.