УЕФА запретил радугу на стадионе во время матча между ФРГ и Венгрией

Союз европейских футбольных ассоциаций запретил радужную подсветку на стадионе в Мюнхене на матче группового этапа чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии. В УЕФА подчеркнули нейтральность организации и заявили, что в запросе мэра Мюнхена Дитера Райтера содержится политический контекст.

На прошлой неделе Национальное собрание Венгрии одобрило закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет и в знак протеста городской совет баварской столицы организовал радужную подсветку стадиона, на котором команды встретятся в среду.

Власти Мюнхена назвали решение УЕФА постыдным. К ним присоединились европейские движения по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества. А владельцы спортивных арен в Берлине и других городах Германии пообещали в день матча осветить свои площадки в цвета радуги.