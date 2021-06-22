22 июня: в России и Германии почтили память погибших

В России прошли мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава государства Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата близ стен Кремля.

Война унесла жизни 27 миллионов граждан СССР всех национальностей. К ним, в День памяти скорби, обращены все мысли и чувства, сказал президент.

"Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой. И всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям - тем, кто подарил будущим поколениям жизнь и мир", - сказал Путин в частности.

Минута молчания была объявлена в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к гражданам, в котором сообщалось о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз.

Память жертв войны почтил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Глава государства возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков.

Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других, остаётся для немцев обязанностью, а для всего мира - предостережением Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии

18 июня Штайнмайер открыл выставку в российско-германском музее "Берлин-Карлсхорст": "Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза, - заявил он. - И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность"...

Политик назвал войну нацистской Германии против СССР "убийственным варварством". "Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других, остаётся для немцев обязанностью, а для всего мира - предостережением", - подчеркнул президент ФРГ.