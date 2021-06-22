100 лет разделению Ирландии

Это мэрия Белфаста. Именно здесь 22 июня 1921 года открылось первое заседание парламента Северной Ирландии после того, как британское правительство разделило Изумрудный остров. Церемония, посвященная 100-летию этого события состоялась в Белфасте.

"Протестантский парламент для протестантов" - этот лозунг приписывают первому премьер-министру лорду Крейгавону не служил интересам всего общества. Формальное разделение Ирландии Британской империей было предпринято для умиротворения лояльных протестантов, но в течение многих десятилетий им оказывалось решительное сопротивление со стороны ирландских католиков националистов, подвергавшихся дискриминации в вопросах жилья, занятости и образования.

"Нужно оглянуться назад - и это в первую очередь дело историков - чтобы решить, что было тогда сделано неправильно. Чтобы интегрироваться, нужно было приложить огромные усилия, на этом пути должна была быть проделана огромная работа по продвижению прав человка и взаимного уважения, чего по сути не произошло. Парламент или Стормонт, как его называют, в течении полувека полностью основывался на правлении юнионистов", - говорит издатель The Irish News Ноэль Доран.

В августе 1969 года Великобритания ввела войска в Северную Ирландию, чтобы разделить противоборствующи католиков и протестантов. Операция, рассчитанная на несколько дней, вылилась в настоящую гражданскую войну, которая длилась около 30 лет и унесла почти 3500 жизней.

Сегодня на фоне "брексита" идея независимости, за которую в своё время сражалась Ирландская республиканская армия, вновь приобретает популярность. Выход из ЕС, повлекший восстановление таможенных и административных границ между Великобританией и Ирландией привел к очередному обострению конфликта. Как далеко это может зайти?

"С этим разделом всё пока достаточно безопасно, и так будет по крайней мере в течение следующих нескольких лет. Но неизвестно, как будет потом - отчасти из-за того, что мы не знаем, что произойдет с Шотландией, а может и ещё что-то случится. Краткосорочным кризисом здесь не обойтись, и Ирландия, с трудом восстанавливающаяся после эпидемии COVID-19, не готова взять на себя заботу о чудесном народе Севернрой Ирландии со всеми его проблемами", - считает профессор истории Пол Бью.

Кен Мюррей, Euronews:

_"C 1921 года парламент Северной Ирландии неоднократно прекращал, а затем возобновлял свою работу, и многие задавались вопросом о том, насколько хорошо он служил людям. Однако ожидается, что в ближайшие годы число ирландских католиков превысит здесь число британских протестантов, следствием чего может стать референдум об объединении, и вполне вероятно, что этот парламент не отметит свое 200-летие через 100 лет. Так что время покажет"._