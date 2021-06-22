Беларусь в кольце санкций

Минск в кольце санкций: одновременно с ЕС о принятии антибелорусских мер заявили ряд европейских стран, не входящих в Евросоюз, а также США и Канада. В Беларуси принятие нового пакета ограничений уже назвали враждебным шагом.

Верховный представитель ЕС по иностранной политике и безопасности Жозеп Боррель пояснил: "Мы приняли сегодня в отношении Беларуси самый крупный пакет санкций, они распространяются на 96 физических и юридических лиц и направлены в том числе и против тех, кто стоял за угоном самолета с господином Протасевичем на борту. Мы также одобрили варианты целевых экономических санкций".

Решение о санкциях со стороны ЕС было принято накануне на совещании министров иностранных дел стран-членов. Как заявил глава МИДа Германии, цель - финансово истощить режим Лукашенко.

Индивидуальные ограничения против физических и юридических лиц - лишь первый шаг. На подходе - секторальные санкции, их в ЕС обсудят на саммите в конце недели. Под прицелом - экспорт белорусской нефти, табака и калийной соли, входящей в удобрения. Плюс - закрытие неба для белорусских перевозчиков.

Отношения Минска и мирового сообщества резко обострились после экстерной посадки в Беларуси лайнера Ryanair и задержании летевшего на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича. На Западе случившееся назвали актом государственного терроризма.