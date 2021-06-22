"Дискриминации избежать не удастся": в Москве усилены санитарные ограничения

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Москве усилены санитарные ограничения. С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только привитые от инфекции, переболевшие Covid-19 или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Необходимо получить цифровой код на одном из госпорталов в интернете. Несколько московских ресторанов уже приступили к испытаниям этой системы.

Комментируя заявление уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о жалобах непривитых граждан, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что дискриминации избежать не удастся, поскольку люди без иммунитета не смогут работать. Ранее он также подчеркнул: "Самое страшное деление россиян — это деление на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании и тех, кто не лежит. И чтобы такого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно".

Мэр Москвы сергей Собянини распорядился со вторника ввести временный запрет на проведение развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек в помещениях и на открытом воздухе.

Между тем в МВД РФ сообщили, что в столице во вторник были задержаны трое изготовителей фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавирус. Всего в Москве возбуждено почти 30 уголовных дел о подделке санитарных документов.