9 млн россиян без права баллотироваться в преддверии выборов в Госдуму

Не менее 9 миллионов россиян лишились пассивного избирательного права в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Это всего около 8% совершеннолетних граждан. Об этом заявляет организация "Голос".

Исследователи отмечают, что с 2006 года все большее количество граждан становятся "лишенцами". Одними из последних ограничительные законы коснулись "причастных" к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической даже постфактум — до истечения пяти лет со дня признания для руководителей и трех лет для причастных лиц". В их число входят и те, кто каким-либо образом оказался связанным (например, поддержал в интернете или пожертвовал деньги) со структурами Алексея Навального.

По мнению вице-президента Центра Политических технологий Алексея Макаркина, речь идет о сформировавшейся за годы тенденции на ограничения и ближайшими "парламентскими выборами это не закончится".

- На этих выборах политическая жизнь не закончится. Вряд ли будет так, что сейчас ужесточение, а после - полная либерализация. После одних выборов следуют другие - например, муниципальные в Москве в 2022 году. В 2017 году в целом ряде районов победили представители оппозиции. Сейчас власть захочет взять реванш, - заявил в интервью Euronews эксперт. - Те ограничения, которые были приняты к людям, которые как-то причастны к признанному экстремистским ФБК Навального, останутся. А возможности принятия новых ограничительных законов безграничны. Говорить, что достигнуто дно, было бы явно преждевременно. Тем более, что принятие других - популярных - законов будет зависеть от вопроса, сколько есть денег в бюджете: сейчас денег не очень много.

Алексей Навальный, 2019 г. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

В настоящий момент в список "лишенцев" входят те, кто имеет иностранное гражданство или вид на жительство (около 6 млн); фигуранты вступивших в силу решений суда, которым установлен факт агитации с экстремистскими призывами, возбуждающей рознь, пропагандирующей исключительность, а также использование нацистской символики; осужденные к лишению свободы за совершение преступлений по более чем 400 составам (1,1 млн только осужденных за кражу и более 300 тысяч "сидящих" за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, в основном, сами наркозависимые) и привлеченные к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов.

Хотя, по подсчету "Голоса" по традиционно "политическим" составам право баллотироваться потеряли не так много людей - всего несколько тысяч, речь идет именно о самых граждански активных "лишенцах". Так, только за 2020 год за производство или распространение экстремистских материалов, а также за пропаганду либо публичное демонстрирование экстремистской символики были осуждены 4096 человек. Один из примеров, когда речь идет о гражданах, подвергнутых наказанию за организацию или участие в несогласованных акциях, стал случай с московским муниципальным депутатом Юлией Галяминой. Количество осужденных по "дадинской" статье может возрасти многократно, отмечают эксперты, ведь только после акций в поддержку Навального в январе и феврале 2021 года были задержаны 17,6 тысяч человек более чем в 125 городах, заведено более девяти тысяч дел об административных правонарушениях, возбуждено 90 уголовных дел.

Задержания в ходе протестов в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге - апрель, 2021 г. Dmitri Lovetsky/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Среди тех, кто с большой вероятностью может лишиться пассивного избирательного права соратница Навального Любовь Соболь, бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, политики Дмитрий Гудков и Владимир Рыжков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Всего около сотни известных активистов.

При этом Европейский суд по правам человека считает автоматическое и недифференцированное лишение избирательных прав группы лиц противоречащим Конвенции о защите прав человека и основных свобод.