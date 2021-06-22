Праздник музыки во Франции

Ежегодно 21 июня площадки фестиваля Fête de la Musique (Праздник музыки) становятся для французов местом встреч с артистами, которые нельзя пропустить. Музыка заполняет концертные залы и выходит на улицы - это событие не только национального, но и международного масштаба.

В этом году 40-ой юбилейный Праздник музыки знаменует и возвращение к нормальной жизни после долгих месяцев заточения в связи с пандемией. Музыканты отсутствие прямого контакта с публикой переживали особенно тяжело.

Вместе с соотечественниками принял участие в празднике и президент Республики Эмминуэль Макрон.

Большая часть санитарных ограничений во Франции к этому дню была уже смягчена, тем не менее ношение масок в общественных местах и соблюдение безопасной дистанции оставалось в силе. Не обошлось и без нарушений - так, в Париже в нескольких местах молодёжь попыталась устроить дискотеки без соблюдения предписанных мер.