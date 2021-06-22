Еврокомиссия запасается вакцинами: контракт с Moderna

Еврокомиссия одобрила закупку 150 млн доз вакцины от коронавируса американской биотехнологической компанией Moderna. Поставка препарата предусмотрена в следующем году в рамках контракта на 300 миллионов доз, половина из которых уже получена.

Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен отметила, что пересмотренное соглашение гарантирует поставку вакцин, адаптированных к новым штаммам вируса, чтобы обеспечить защиту населения.

В мае Еврокомиссия подписала контракт на поставку в ближайшие два года 1,8 млрд доз вакцины нового поколения Pfizer-BioNTech.

"Теперь у нас есть два договора и мы снова сможет продолжить наше развитие с помощью портфеля вакцин, который обезопасит нас от мутаций", — выразила уверенность Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС смогут с достаточной гибкостью распоряжаться вакциной Moderna, в том числе получат право продавать или передавать ее третьим странам, включая программу ВОЗ по глобальному доступу к иммунизации COVAX.

Брюссель также впервые озвучил сумму, потраченную в прошлом году на предзаказ вакцин от шести западных компаний — это 2,9 млрд евро.