Главы дипмиссий экс-республик СССР в Брюсселе выступили против фальсификации истории

В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны Euronews публикует обращение глав представительств ряда бывших республик СССР, в котором они призывают мировую общественность "уважать общую историю" и строить мир без конфликтов.

Обращение глав дипмиссий Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан в Брюсселе по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны

22 июня – особый день в памяти народов наших стран.

80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее европейские сателлиты напали на СССР – началась Великая Отечественная война 1941-1945 годов.

Сколько горя, слез и отчаяния принесла эта страшная страница истории! Сколько жизней она унесла, сколько судеб поломала. Но фашисты не смогли сломить волю народов Советского Союза. Наши отцы, деды и прадеды отважно сражались, защищая Родину, наше будущее и мирную жизнь, не только на территории наших стран, но и по всей Европе.

Расчет нацистских захватчиков на быстрый разгром Красной армии провалился. С первых дней войны агрессор встретился с праведным сопротивлением и твердым намерением бороться до конца – народы наших стран в едином порыве давали отпор фашистам, вместе делили тяготы и невзгоды войны, радовались общим победам. На битву с нацистской идеологией, жестокостью, попранием человеческих ценностей встали все от мала до велика: на полях сражений шли ожесточенные бои, партизаны и подпольщики вели борьбу на оккупированных территориях, в тылу люди, не щадя сил и здоровья, работали на фронт. Благодаря этой самоотверженности, силе духа и вере в справедливость народы СССР смогли одержать победу над фашистскими захватчиками.

Сегодня население не только наших стран, но и всей Европы мирной жизнью и благополучием обязано подвигу народов Советского Союза. Именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром Третьего рейха.

К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом свидетелей тех страшных лет, наших ветеранов, наших героев, остается все меньше. Наш долг – хранить память, защищать истину, их доброе имя и беречь мир. Больно смотреть на попытки фальсификации истории, возрождение агрессивной воинственной риторики. Возмущение вызывает борьба в некоторых странах с исторической памятью – разрушение и осквернение монументов павшим героям-освободителям. Мы решительно осуждаем подобные действия и призываем к совместной борьбе с попытками переписать историю, героизировать нацистское движение и обелить нацистских преступников.

Подтверждая приверженность основополагающим принципам и нормам международного права и Устава ООН как одного из выдающихся итогов Победы, хотим напомнить мировой общественности о необходимости уважать нашу общую историю и нравственные ориентиры, закрепленные в упомянутых документах.

В связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны вновь призываем честно и справедливо оценивать прошлое и настоящее, задуматься о вечных ценностях и объединить усилия по построению мира без войн и конфликтов.