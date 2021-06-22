Бабий Яр: сохранить память

Слово Освенцим сразу ассоциируется в умах жителей Европы с нацистским террором, но немногие знают о Бабьем Яре. В это овраге на окраине Киева только за два сентябрьских дня 1941 года нацисты убили около 34 тысяч украинских евреев.

По мере приближения 80-летия бойни Сенат Франции организовал конференцию, чтобы рассказать об этом жестоком преступлении.

Писатель Марек Хальтер - свидетель Холокоста:

"Один украинский лидер однажды сказал мне: "Памятник в Бабьем Яру, почему это так важно?" Я сказал: "Когда есть памятник, вы пройдёте мимо него с ребёнком, и ваш ребёнок спросит: "Что это?" И вам придётся ему ответить".

Среди организаторов конференции - оппозиционный депутат Рады и представитель украинской еврейской общины Вадим Рабинович. По его словам, терпимость к неонацистам на Украине мешает долгу памяти. Он показал недавние фотографии, сделанные на похоронах украинского нациста.

"Я думаю, что Франция - это та страна, которая родила демократию, - говорит Рабинович, - и если сегодня мы не расскажем нашим европейским друзьям о том, что происходит и прежде всего с таким эпохальным местом, как Бабий Яр, где были расстреляны десятки тысяч людей, и где нет даже маленького памятника, это будет проблема".

Конференция была организована с помощью французского сенатора Натали Гуле, которая признаёт, что этот ужасный эпизод Холокоста недостаточно известен на Западе:

"Каждый день мы пытаемся бороться с экстремизмом и антисемитизмом. Эти движения заразительны, они метастазами расходятся повсюду. То, что я увидела на Украине, напугало меня. Когда я вижу, как прославляют бывших нацистов, что у них могут быть национальные похороны, нельзя молчать. И я верю, что Франция, которая является другом Украины, суверенной страны, может помочь в сохранении памяти, ведь это и наша память".

80-летие массовых убийств в Бабьем Яру отметят в Киеве 29 и 30 сентября траурными церемониями.