Венгрию призовут к ответу за закон о "пропаганде гомосексуализма"

Министры по европейским делам стран ЕС проводят встречу в Люксембурге во вторник. Речь, в частности, пойдёт о недавно принятом в Венгрии законе, запрещающем «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. В связи с этим будет обсуждаться возможность применения 7-й статьи Союзного договора против Венгрии, а также против Польши, к которой у Евросоюза тоже есть претензии.

– По мнению Комиссии, ситуация развивается в неверном направлении, – говорит Вера Йоурова, заместитель председателя Еврокомиссии. – И я сейчас в общих чертах опишу, почему наблюдается обострение. Мы считаем принцип верховенства закона основой европейской демократии, то есть цена вопроса слишком высока. И нам необходимо продолжать эту процедуру, ведь мы по-прежнему видим системные проблемы как в Венгрии, так и в Польше.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что принятый в его стране закон неверно интерпретируют:

– Прежде всего, хотел бы отметить, что этот закон не направлен против какой-либо общины в Венгрии. Он направлен только против педофилов, и в нём со всей ясностью говорится, что детей необходимо защищать.

C начала нынешнего года финансирование стран-членов ЕС было решено увязать с тем, как ими уважаются общие ценности и нормы. В текущей ситуации Венгрия рискует лишиться выплат из бюджета Евросоюза, а также фонда восстановления после пандемии.