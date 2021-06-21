Олимпийские игры: Токио пустит японских зрителей на трибуны

Организаторы Олимпийских игр в Токио пустят японских зрителей на трибуны. При этом установлен лимит - не более 10 тысяч человек при условии, что это не превысит 50% заполняемости спортивных объектов. Данное решение противоречит мнению консультировавших правительство медицинских экспертов, которые ранее назвали проведение игр без зрителей "предпочтительным" и "менее рискованным" на фоне пандемии.

Официальные лица ограничились запретом на въезд в страну иностранных болельщиков. О нем было объявлено в марте. В Японии также ускорились темпы вакцинации от коронавируса: к настоящему моменту одну дозу получили всего около 16% населения.

В случае же, если эпидемиологическая ситуация в стране уже во время проведения игр резко ухудшится, организаторы оставляют за собой право пересмотреть политику в отношении болельщиков.

Японская сторона сформулировала руководящие принципы для болельщиков. Среди них - обязательное ношение масок и запрет на крики и разговоры громким голосом. По словам главы оргкомитета Сэйко Хасимото, зрителей будут пускать на соревнования по результатам розыгрыша билетов.

При этом жители Страны Восходящего солнца, в большинстве своем, по-прежнему выступают против проведения соревнований, до которых осталось чуть более месяца. По данным недавних опросов, свыше 60% граждан опасаются, что прибытие спортсменов и делегаций из разных уголков мира приведёт к появлению здесь новых штаммов и распространению заболевания.

При этом присутствие хотя бы малой доли зрителей позволит государству получить доход в примерно 800 млн долларов при тратах на подготовку Олимпиады в более чем 10 млрд долларов.

Протест против Олимпиады в Токио AP Photo

Решение о присутствии зрителей в ходе Паралимпиады будет принято позже - 16 июля.