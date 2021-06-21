Парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия главе правительства

Социал-демократ Стефан Лёвен стал первым главой правительства Швеции, которому парламент вынес вотум недоверия. Данная опция прописана в конституции 1974 года. В ходе голосования, состоявшегося по инициативе популистской партии "Шведские демократы", против премьера высказалось большинство депутатов. (181 из 349). В их числе законодатели от Христианско-демократической и Умеренной коалиционной партии. После такого поражения Лёвену придется либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы. О своем решении политик намерен объявить через неделю.

Стефан Лёвен, премьер-министр Швеции: "Мы будем говорить с нашими партнерами по коалиции: Мы рассмотрим различные варианты, чтобы понять, как мы можем двигаться дальше, но независимо от того, что произойдет, я и моя партия будем готовы взять на себя ответственность за руководство страной. Моим приоритетом всегда было и будет стремление делать для Швеции все, что в моих силах".

Стефан Лёвен возглавляет правительство Швеции с 2014 года. Вотум недоверия премьеру парламент вынес из-за предложения кабинета-министров ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.