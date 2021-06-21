Правительство Испании помилует каталонских сепаратистов, находящихся в тюрьме в связи с организацией референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что выступит с соответствующей рекомендацией в Совете министров во вторник.

Ранее против такого решения не стал возражать национальный парламент. Верховный же суд выразил в конце мая отличное мнение: именно эта инстанция в октябре 2019 года выносила вердикт по делу политиков, обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и растрате. Мадрид изначально называл референдум нелегитимным. В результате 12 каталонцев получили различные сроки. Максимальный – в 13 лет тюремного заключения – отбывает экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Амнистия может коснуться девяти заключённых.

Акция против помилования каталонских сепаратистов - Мадрид, 13 июня 2021 г. Bernat Armangue/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Испанский премьер Педро Санчес обратился к каталонским националистам, объяснив причины предстоящего помилования сепаратистских политиков. Он заявил, что стремится «восстановить гармонию и мирное сосуществование»:

– Правительство Испании решило не отворачиваться от проблемы, а искать гармонию. Поэтому завтра, следуя конституционному духу согласия, я предложу Совету министров помиловать девять осуждённых в ходе процесса, находящихся сейчас в тюрьме.

Отвечая на выкрики с требованием «амнистировать» политиков и активистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии, Санчес заявил, что «выбрал примирение»:

– Будущее должно иметь гораздо большее значение, чем прошлое. Вот почему, даже если мы понимаем причины отказа, испанское правительство сделало выбор в пользу примирения и воссоединения. И мы считаем, что проявленное милосердие проложит путь в этом направлении, дав всем нам возможность начать всё сначала и достичь лучшего результата.

В связи со слухами о возможном помиловании сепаратистов в июне по стране прокатились манифестации. В Мадриде на акцию собрались до 25 тысяч протестующих. К ней присоединились лидер оппозиции, глава консервативной Народной партии Пабло Касадо, а также представители крайне правой партии «Вокс» и центристской «Граждане». При этом в Барселоне поддерживают идею амнистии.

Согласно опросу El Mundo, 61% испанцев выступают против помилования, 29,5% – за.

Санчес отмечал, что ради выхода из кризиса кабмин примет даже непопулярное решение, если оно будет отвечать интересам всех жителей страны.