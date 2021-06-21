Жители Хуахина сняли на видео, как голодный слон вломился к ним в дом

В курортном городе Хуахин (Таиланд) голодный слон наведался в дом супругов Пуенгпрасоппорн. Животное проломило стену кухни, чтобы найти еду. По словам хозяйки дома, в это время вся семья спала. Женщина услышала шум на кухне и разбудила мужа. Супруги пошли проверить, что происходит и ... увидели слона, поедающего оставленный в помещении рис. Этого сорокалетнего слона в городе хорошо знают: не в первый он вваливается к кому-то в дом. По словам ветеринаров, возможно, в сезон дождей, этим животным не хватает соленой пищи, что заставляет их искать желаемое в домах местных жителей. Власти обещают семье Пуенгпрасоппорн отремонтировать квартиру. Слон, как сообщается, получит свое лакомство в лесу.