Новый президент обещает Ирану перемены

В Иране чествуют свежеизбранного президента Эбрахима Раиси.

За этого ультраконсерватора, выходца из судебной системы страны, проголосовали свыше 61% пришедших на участки иранцев.

Среди них и Мохаммед, владелец магазина. "Я счастлив, что в очередной раз народ вышел победителем на выборах и что его голос стал пощечиной США и Израилю", - заметил он.

Глава иранской судебной системы, Раиси пообещал заставить Запад ответить за санкции. Отметив, что считает приоритетом внутренние дела Ирана. Раиси обещает бороться с коррупцией, развивать иранскую промышленность и помогать малоимущим.

"Его избрал народ!" - гласят заголовки иранских СМИ. Некоторые наши собеседники рассказали, почему решили не участвовать в этом процессе.

"Большинство людей не голосовали. Политики нас не слушают. Они только говорят, но не действуют", - мнение рыночного торговца. Его напарник согласен: "Почему я должен надеяться? Я работаю уже 40 лет, но продолжаю снимать жилье. Я не шучу. Почему я должен голосовать?"

Раиси вступит в должность в начале августа, чтобы дать уходящему президенту Роухани время на возобновление ядерной сделки. Стороны согласуют список подлежащих отмене американских санкций и график возвращения Тегерана к своим обязательствам.

Под санкциями, кстати, находится и сам Раиси, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании политзаключённых. Опытный политик, Раиси понимает, что затягивание блокады Ирана разрушит экономику и его собственную карьеру, поэтому - пусть и с оговорками - говорит международной сделке да.