В ФРГ по подозрению в шпионаже задержан россиянин

В Германии задержан гражданин России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила федеральная прокуратура ФРГ.

По данным гособвинителя, подозреваемый - сотрудник научно-технической кафедры при одном из университетов страны.

"В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы", - утверждается в заявлении. По меншей мере в двух случаях он якобы передал информацию, которой он владел благодаря работе на кафедре, и получил за это наличные.

Задержание было произведено в пятницу, в квартире подозреваемого. На рабочем месте проведены обыски.