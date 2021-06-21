Франция: причины низкой явки на выборах

Были ли это отсутствие интереса к кандидатам или политическая апатия объяснялась усталостью от многомесячной борьбы с COVID-19, но в первом туре региональных выборов во Франции явка оказалась рекорднро низкой: лишь около 32% избирателей пришли голосовать.

Центристы президента Эммануэля Макрона оказались на четвёртом месте, не сумев набрать более 10% голосов во многих регионах, лучший результат показали правые центристы республиканцы, на втором месте - крайне правое Национальное объединение Марин Ле Пен, на третьем- социалисты.

Ле Пен прочили лучший результат, но и у неё поддержка упала на 9% - возможно, потому, что многие из традиционно голосовавших за крайне-правых избирателей на этот раз к урнам не пришли.

"Это всего лишь продолжение тенденции, которую мы наблюдаем очень давно: снижение мобилизации молодёжи, снижение мобилизации пожилых, снижение мобилизации определённой части среднего класса. К сожалению, мы достигли той планки, при которой, если мы не мобилизуемся, всё будет становиться все хуже и хуже, и мы больше не сможем определять свою судьбу".

"Мне очень жаль, что в нашей стране оказалось так много воздержавшихся. Я думаю, что это просто позор: где осознание своего гражданского долга, републиканских принципов?"

Поскольку ни одна партия не набрала более половины голосов в первом туре, все политические силы, получившие более 10% голосов, проходят во второй тур. На этом этапе партии могут создавать коалиции, что не раз случалось в прошлом - чаще всего, чтобы нет допустить победу крайне правых.