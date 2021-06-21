Выборы в Эфиопии

В Эфиопии открылись избирательные участки. Всеобщие выборы откладывались дважды и сейчас проходят на фоне голода в раздираемом войной регионе Тыграй, для которого дата голосоваия пока не назначена.

Это первое испытание выборами для 44-летнего премьер-министра Абия Ахмеда, пришедшего к власти в 2018 году под лозунгами разрыва с авторитарным прошлым и возрождения демократии во второй по численности населения стране Африки. Лауреат Нобелевской премии мира, освободивший политзаключенных и призвавший всех изгнанников возвращаться домой, пообещал, что эти выборы будут самыми честными и свободными в истории Эфиопии,

Граждане идут к урнам, чтобы обновить парламент и региональные органы власти. Правящая Партия процветания во главе с Ахмедом была фаворитом предвыборных опросов и имеет наибольшин шансы на формировние и следующего правительства. Второй тур голосования состоится 6 сентября, чтобы охватить регионы, которые не смогут проголосовать в понедельник.