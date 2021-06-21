На теплоходе музыка играет

В июне Чешский Национальный театр отмечает 140-летие. Ведущая сцена страны понесла серьезные убытки в пандемию. В юбилей театр возобновил общение со зрителями уникальным концертом, к тому же бесплатным и совершенно безопасным с санитарной точки зрения.

Плавучей площадкой стал высокотехнологичный пароход, работающий на бесшумном электродвигателе. Несколько музыкальных остановок собрали на берегу Влатвы, ее мостах сотни зрителей. Самые преданные поклонники подходили к катеру вплотную на маленьких водных велосипедах. В программе - фрагменты опер Верди, Пуччини и Масканьи.

Актер Национального театра Владислав Бенеш рассказал: "Цель мероприятия - представить Национальный театр публике после долгого перерыва, и так пригласить людей возобновить походы и к нам, и в оперу, и в Сословный театр.

Скрипачка Павла Михалова согласна: "Безусловно, это прекрасный способ популяризации театра", - отмечает она.

Руководитель Национальной оперы Богдана Малик добавила: "Я считаю это событие необыкновенным. Люди могут наконец увидеть оперный оркестр вот так, на борту судна. Думаю, это прекрасное завершение сезона, уверен, что в таком формате мы встречаемся не в последний раз"

Сезон Национального театра заканчивается в июне, а сентябре он вонь откроется для публики.