Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ положительно оценили выборы в Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, без крупных нарушений. Об этом заявили наблюдатели от ОБСЕ И ПАСЕ. Исполняющий обязанности премьер-министра страны, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян, набрал достаточно голосов, чтобы самостоятельно формировать правительство. По данным ЦИК , "Гражданский договор" получил почти 54% , блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" 21,04%. Блок "Честь имею" еще одного экс-главы государства Сержа Саргсяна - 5,23%.

"Досрочные парламентские выборы в республике Армения были конкурентными и в целом хорошо организованы, и проведены в сжатые сроки", - сказала глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Кари Хенриксен. Она отметила, что "кампании была свойственна довольно сильная поляризация, из-за напряженной риторики основных конкурентов". "Избирателям был предоставлен широкий выбор вариантов; фундаментальные права и свободы в целом были соблюдены", - подчеркнула Хенриксен.

Между тем блок Кочаряна "Армения" не признал итоги голосования и намерен обратиться в Конституционный суд для обжалования результатов. В понедельник штаб этой политической силы распространил заявление. В нем говорится, о "системной и заранее спланированной фальсификации процесса голосования".

Что касается влияния результатов парламентских выборов в Армении на обстановку в Карабахе, пока об этом говорить рано. Такое мнение, в частности, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Шмид согласилась с позицией российского дипломата.